《独家新闻》美国地方银行团体加入反对通过审计美联储议案的阵营

本周美联储主席叶伦将在参议院银行、住房和城市事务委员提供证词，这是自共和党人执掌参议院以来的首次。银行业人士和美联储官员均表示，参议院控制权的轮换，加大了国会支持该法案，并将其提交给奥巴马总统批准的机率。

该委员会的主席--来自阿拉巴马州的共和党人Richard Shelby支持增加美联储的透明度，但他还没有表示是否支持对美联储进行全面审查。一位知情人士称，预计未来数周Shelby会就美联储的透明度召开听证。Shelby的办公室拒绝置评。他曾经反对叶伦担任美联储主席。

审查法案将允许议员对美联储的政策决定展开调查，支持者称会增加对这个非民选机构以及其4.5万亿美元资产负债表的了解。

不过美联储的财务状况已经被审计过，该行也采取措施提高其政策决定的透明度，包括定期公布经济和政策预测，澄清长期目标。美联储官员也加大了对该法案的批评之声，称这会鼓励短期的政治干预，危及联储的独立性。

尽管奥巴马总统可能会否决该提案，但针对该问题的讨论料将随着2016年的总统竞选活动展开而升温。(完)