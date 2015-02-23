《独家新闻》美国地方银行团体加入反对通过审计美联储议案的阵营

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
本周美联储主席叶伦将在参议院银行、住房和城市事务委员提供证词，这是自共和党人执掌参议院以来的首次。银行业人士和美联储官员均表示，参议院控制权的轮换，加大了国会支持该法案，并将其提交给奥巴马总统批准的机率。
该委员会的主席--来自阿拉巴马州的共和党人Richard Shelby支持增加美联储的透明度，但他还没有表示是否支持对美联储进行全面审查。一位知情人士称，预计未来数周Shelby会就美联储的透明度召开听证。Shelby的办公室拒绝置评。他曾经反对叶伦担任美联储主席。
审查法案将允许议员对美联储的政策决定展开调查，支持者称会增加对这个非民选机构以及其4.5万亿美元资产负债表的了解。
不过美联储的财务状况已经被审计过，该行也采取措施提高其政策决定的透明度，包括定期公布经济和政策预测，澄清长期目标。美联储官员也加大了对该法案的批评之声，称这会鼓励短期的政治干预，危及联储的独立性。
尽管奥巴马总统可能会否决该提案，但针对该问题的讨论料将随着2016年的总统竞选活动展开而升温。(完)
(编译 洪曦/李春喜 审校 王洋/王丽鑫)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)