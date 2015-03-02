美国政经：多数美国人认为美联储应不受政治影响--路透-益普索调查

路透华盛顿3月2日 - 根据路透-益普索(Ipsos)进行的调查，虽然大多数美国人并不知道是谁在运作美联储，但他们却认为选举产生的官员不应插手美联储的事务。

调查显示，仅有24%的受访者认为，应允许国会对美联储进行详细的审查。逾48%的受访者认为美联储应当保持独立。

调查在2月20-24日之间进行，访问了1,388名美国人，以了解他们是否支持让美联储接受政府全面审查的提案。该提案由共和党参议员Rand Paul提出，他有可能是2016年总统大选的候选人。

在回答应当由谁负责设定利率的问题时，66%的受访者表示应由独立的专业人士制定，有34%的受访者认为应由选举产生的官员制定。

本次调查显示，多数美国人知道美联储能够影响利率，但对央行的运作机制不太了解。约有54%的受访者不知道美联储主席是谁，7%的受访者认为美联储主席是格林斯潘，3%的受访者给出了前财长盖特纳的名字。约有48%的受访者称，他们对美联储知之甚少，或根本没有听说过。

调查结果还显示，49%的受访者认为有关货币供应的重要决策的制定应不受政治的影响。(完)