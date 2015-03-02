美国政经：多数美国人认为美联储应不受政治影响--路透-益普索调查

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透华盛顿3月2日 - 根据路透-益普索(Ipsos)进行的调查，虽然大多数美国人并不知道是谁在运作美联储，但他们却认为选举产生的官员不应插手美联储的事务。
调查显示，仅有24%的受访者认为，应允许国会对美联储进行详细的审查。逾48%的受访者认为美联储应当保持独立。
调查在2月20-24日之间进行，访问了1,388名美国人，以了解他们是否支持让美联储接受政府全面审查的提案。该提案由共和党参议员Rand Paul提出，他有可能是2016年总统大选的候选人。
在回答应当由谁负责设定利率的问题时，66%的受访者表示应由独立的专业人士制定，有34%的受访者认为应由选举产生的官员制定。
本次调查显示，多数美国人知道美联储能够影响利率，但对央行的运作机制不太了解。约有54%的受访者不知道美联储主席是谁，7%的受访者认为美联储主席是格林斯潘，3%的受访者给出了前财长盖特纳的名字。约有48%的受访者称，他们对美联储知之甚少，或根本没有听说过。
调查结果还显示，49%的受访者认为有关货币供应的重要决策的制定应不受政治的影响。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)