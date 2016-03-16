孟加拉国央行行长因央行资金失窃事件辞职

(本文由路透中文网编译提供)

路透达卡/马尼拉3月15日（记者 Serajul Quadir/Karen Lema） - 孟加拉国央行行长阿蒂·拉赫曼（Atiur Rahman）周二因该行在纽约联储的账户中8,100万美元失窃而辞职。与此同时，来自菲律宾方面的信息显示，失窃的资金中有3,000万美元被转移给了马尼拉的一名华裔赌场中介。

菲律宾官员在参议院关于这起丑闻的听证会上称，这笔被黑客盗走的资金的剩余部分被转移至两家赌场。

他们还称，一名外汇经纪人将美元和菲律宾比索资金在几天中转移给了这名华裔赌场中介。

不明黑客上月侵入孟加拉国央行的电脑系统，试图从该行的美联储账户盗走9.51亿美元。黑客已设法向菲律宾的实体转移了8,100万美元。

孟加拉国央行官员曾表示，将这些犯罪者抓捕归案的希望渺茫，追回失窃资金困难重重，可能需要数月的时间。

拉赫曼在达卡称，他以身作则辞去职务，以维护央行的形象。

孟加拉国财长Abul Maal Abdul Muhith称，政府还解除了两名央行副行长的职务。（完）