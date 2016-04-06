菲律宾参议员称孟加拉国央行失窃案可能是华裔黑客所为

路透马尼拉4月5日 （记者 Karen Lema/Manuel Mogato） - 菲律宾参议员Ralph Recto周二称，孟加拉国央行8,100万美元失窃案可能是华裔黑客所为，而卷入此案的一家马尼拉银行的经理称，她不过是被高级银行家和金融巨头利用的人。

孟加拉国央行失窃案是全球最大规模的网络盗窃案之一。身份不明的黑客2月初从孟加拉国央行在纽约联邦储备银行的账户中窃取资金，并通过菲律宾中华银行(RCB.PS)（RCBC）马尼拉一分行将资金转移给菲律宾的赌场和赌场中介。

“看似他们不是菲律宾黑客，而可能是华裔黑客，”Ralph Recto在菲律宾参议院的质询中表示。“他们看到了（菲律宾）银行系统或者一家银行的漏洞。”

对于他为何认为此案是华裔黑客所为，Recto没有提供细节。但在上次质询中参议院已得知，失窃资金通过来自澳门和北京的两名华裔豪赌客被转移至菲律宾。

入侵孟加拉国央行电脑系统的黑客试图从其在纽约联储银行的账户窃取9.51亿美元，但多数交易被阻止。

但有8,100万美元被转移到RCBC马尼拉一家分行的四个账户，这些账户开户时各自存入了500美元，已有近一年处于不活跃状态。此后这8,100万美元被转至一家外汇经纪商，然后被进一步转移。

“在这场国际银行和金融巨头玩的高风险棋局中，我不过是个被人利用的人，”涉案的RCBC马尼拉分行经理Maia Santos Deguito对参议院委员会表示。

“如果委员会要寻找‘高手’，那绝对不是我，”Deguito说道。（完）