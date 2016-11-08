美联储调查报告显示第三季银行收紧对商业地产的放贷标准

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月7日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，第三季银行收紧了商业地产贷款标准，但基本上维持对商业和工业贷款的标准不变。
对家庭而言，一些银行报告放宽了对符合政府支持企业购买资格的抵押贷款及其他一些类型抵押贷款的放贷标准，不过消费者贷款标准基本同上季相同。
在商业地产方面，“相当一部分银行报告收紧了建筑和土地发展贷款以及多户住宅地产项目的贷款标准。”调查指出。
这次调查覆盖的时间为2016年第三季，访问了69家美国银行和21家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。