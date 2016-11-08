美联储调查报告显示第三季银行收紧对商业地产的放贷标准

路透华盛顿11月7日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)对银行贷款经理进行的季度调查显示，第三季银行收紧了商业地产贷款标准，但基本上维持对商业和工业贷款的标准不变。

对家庭而言，一些银行报告放宽了对符合政府支持企业购买资格的抵押贷款及其他一些类型抵押贷款的放贷标准，不过消费者贷款标准基本同上季相同。

在商业地产方面，“相当一部分银行报告收紧了建筑和土地发展贷款以及多户住宅地产项目的贷款标准。”调查指出。

这次调查覆盖的时间为2016年第三季，访问了69家美国银行和21家外资银行在美国的分支和代理机构的贷款经理。(完)