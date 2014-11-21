美国金融：美联储将检视监管大型银行的方式

路透华盛顿11月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四表示，已开始检视对大型银行的监管方式，同时要求监察长在一系列关键报告出炉后协助进行调查。

美联储旗下委员会(Board of Governors)及监察长办公室(Office of Inspector General)分别进行研究，旨在确保对于大型银行状况的“不同看法”能够得到充分反映。

美联储在新闻稿中称，检视结果将断定，第一线的监管者与地区联储银行的其他官员，以及委员会任职的官员，是否“获得做出前后一致且恰当的监管决议所需要的信息”。

这些信息包括提醒官员注意有关一家银行经营的“不同看法”，这指的是美联储面临的一项批评，即地区联储银行的监管者有时会隐去了那些被认为对银行审查过于严苛的员工的看法。

这个问题将成为参议院金融委员会周五听证会上的焦点，纽约联邦储备银行总裁杜德利是本次听证会的主要作证人。