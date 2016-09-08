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债券 | 2016年 9月 9日 星期五 07:16 BJT

美国金融：美联储要求国会限制华尔街从事商业银行业务的能力

近几年华尔街公司一直在减少大宗商品业务中风险较高的部分，因银行在原材料市场中扮演的角色受到严密的公共和政治审查。

该报告称，美联储建议国会取缔银行投资非金融企业的能力。这将让银行能避免因投资公司的业务而去承担法律责任。

高盛和摩根士丹利发言人拒绝就这份报告置评。

一些银行业交易组织认为这份建议“令人遗憾且欠妥当”。他们称监管部门没有对这些改变提出利弊分析或正当理由。”这些机构包括清算所，美国银行业协会(ABA)、美国证券行业和金融市场协会、美国金融服务圆桌组织、美国金融服务论坛。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫；审校 白云)

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