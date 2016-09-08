美国金融：美联储要求国会限制华尔街从事商业银行业务的能力

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
近几年华尔街公司一直在减少大宗商品业务中风险较高的部分，因银行在原材料市场中扮演的角色受到严密的公共和政治审查。
该报告称，美联储建议国会取缔银行投资非金融企业的能力。这将让银行能避免因投资公司的业务而去承担法律责任。
高盛和摩根士丹利发言人拒绝就这份报告置评。
一些银行业交易组织认为这份建议“令人遗憾且欠妥当”。他们称监管部门没有对这些改变提出利弊分析或正当理由。”这些机构包括清算所，美国银行业协会(ABA)、美国证券行业和金融市场协会、美国金融服务圆桌组织、美国金融服务论坛。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫；审校 白云)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。