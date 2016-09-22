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国际财经 | 2016年 9月 22日 星期四 08:45 BJT

巴克莱认为美联储较难让市场保持对12月升息的预期

路透纽约9月21日 - 巴克莱的经济分析师周三称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者对于周三维持利率不变决定显示出意见分歧，将令市场难以继续认为，12月升息“是可能的”。

华尔街23家初级市场交易商中，只有法国巴黎银行和巴克莱预计美联储周三会升息。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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