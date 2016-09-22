巴克莱认为美联储较难让市场保持对12月升息的预期

日本高田为瑕疵气囊与美国检方达成认罪协议 支付10亿美元

路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。