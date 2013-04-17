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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 07:10 BJT

更新版-美国经济：美联储褐皮书称2月末至4月初经济温和成长

这份报告是达拉斯联储根据4月5日前汇集的资料编制,内容采自12个设有区域联储银行与地区企业沟通取得的广泛信息。

美国3月就业报告令人失望，制造业和零售销售等其他数据亦疲软，因此有人担心之前的增长难以持续，令金融市场受创。

但美联储以谨慎乐观的观点详细阐述了经济重要领域的进步，其中制造业增强，尤其是与汽车和建筑相关领域。

“多数联储地区均表示，自上次报告以来，住宅和商业地产状况明显改善。国内许多地区的房价均上升。多数地区的贷款需求为持稳至略微上升，”美联储称。

“就业形势仍持平或有所改善，制造业、住宅建筑、信息科技、专业服务领域的招聘最多。薪资压力整体受控，”美联储称。(完) (编译 李爽; 审校 程琳)

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