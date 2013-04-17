更新版-美国经济：美联储褐皮书称2月末至4月初经济温和成长

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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这份报告是达拉斯联储根据4月5日前汇集的资料编制,内容采自12个设有区域联储银行与地区企业沟通取得的广泛信息。
美国3月就业报告令人失望，制造业和零售销售等其他数据亦疲软，因此有人担心之前的增长难以持续，令金融市场受创。
但美联储以谨慎乐观的观点详细阐述了经济重要领域的进步，其中制造业增强，尤其是与汽车和建筑相关领域。
“多数联储地区均表示，自上次报告以来，住宅和商业地产状况明显改善。国内许多地区的房价均上升。多数地区的贷款需求为持稳至略微上升，”美联储称。
“就业形势仍持平或有所改善，制造业、住宅建筑、信息科技、专业服务领域的招聘最多。薪资压力整体受控，”美联储称。(完) (编译 李爽; 审校 程琳)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。