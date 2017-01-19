美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书

路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。

褐皮书称，在12个联储地区中，多数地区的制造商报告销售增长。

多位联储官员表示，其所在地区的企业承认，政府更迭带来不确定性。一家波士顿联储地区的医疗保健企业预计，围绕奥巴马医保计划的政治角力“可能构成阻碍”。

其它企业担心，贸易紧张关系可能带来的影响。

但褐皮书显示，总体而言，各个行业的“企业对2017年的增长持乐观态度”。与此同时，企业还报告，越来越难以招聘到合格的人才来填补职位空缺。这一问题未来可能会加剧。

“各地区联储报告，就业市场供应吃紧，或者是正在收紧。企业在招聘到合格人才来填补技术岗位空缺方面普遍遭遇困难，”美联储报告，“很多地区预计，2017年就业市场将会继续收紧，薪资压力可能会增加，招聘速度将会保持稳定，或者是加快。”

美联储报告，全国范围内“定价压力有所增加。”

美联储在去年12月将指标利率目标区间上调25个基点，至0.5-0.75%。这是去年唯一一次升息，但当时联储官员已开始调整立场，准备接受如果美国候任总统特朗普就任后，减税和增加数百亿美元基建支出的计划得以落实，他们不得不加快升息步伐的可能性。

尽管褐皮书并非一个系统性调查，但它的确反应了各个联储地区对区内经济状况的看法。

从各地区报告的情况来看，截至2016年底，美国经济状况越来越健康。一家芝加哥的制造商表示，由于找不到能操作其最复杂的机器的合格工人，他们退而求其次，使用“更容易操作的不太复杂的设备。”

该地区的企业表示，预计资本支出将在未来一年内增加。芝加哥联储地区包括了美国中部各州，这些地区对经济的担忧为特朗普在大选中赢得胜利助力。

其它几个联储地区表示，制造业活动反弹，堪萨斯城联储地区的“制造业产出、付运和新订单增长速度为两年来最快。”

在达拉斯联储地区，近期在困境中挣扎的能源行业“指出，继过去两年生产活动大幅减少后，需求改善，就业增加。”(完)