美国经济：薪资和物价上涨仍温和，各地区经济活动参差不齐-褐皮书

路透华盛顿11月30日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，10月至11月期间，美国经济活动继续扩张，但薪资和物价仅温和上涨，美元上涨给制造业带来压力。

褐皮书称，12个联储地区中有七个地区报告就业市场状况不断收紧。

美联储称，各地区经济活动参差不齐，但前景主要为正面，六个地区预计经济将“适度”增长。

“与过去四个褐皮书一样，总体而言，受访企业的反馈显示，薪资增长普遍温和，”褐皮书称。

在斟酌是否升息时，缺乏薪资上涨压力一直让美联储如鲠在喉。尽管劳动力市场接近充分就业，经济学家仍未看到在此带动下薪资普遍上涨，通胀进而攀升的迹象。

美联储决策者最近数周频频发声，为争取在今年剩余时间升息一次做铺垫，此前因经济形势不确定而按并未动。

美联储称，一些地区报告11月8日大选前后的不确定性令经济活动温和放缓，包括圣路易斯和里奇蒙地区的汽车销售，克里夫多兰地区的招聘活动等。

各地区的招聘活动表现不均衡。波士顿地区报告“活动相当强劲”，人力资源公司营收同比增长10-25%不等；克里夫多兰地区人力资源公司报告，职位空缺和就业安置小幅减少，因大选带来不确定性。

大部分地区报告汽车销售温和下降，堪萨斯城联储地区报告，销量远低于去年同期水平，芝加哥地区的新车销售强劲，但是因大量促销活动所致。

美联储去年12月进行近10年来首次升息，并强调称将以历史上最缓慢的步伐进一步升息。

这份褐皮书是由克里夫多兰联储根据2016年11月18日或之前收集的数据整理完成的。(完)