更新版-全球经济：贝南克称美联储的宽松货币政策令全球经济受益

路透华盛顿3月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周一辩护美联储积极放松货币政策的做法。他表示虽然出发点是为了刺激美国经济复苏，但也有利于其他国家的经济。

美联储的资产购买计划旨在压低长期借款成本及刺激投资。由于该计划对新兴市场货币造成了负面影响而受到其他国家的指责。

但贝南克反驳了有关“货币战争”的说法，不过他并没有特意使用这个词语。

贝南克在伦敦对学术界人士的讲话中称，全球经济相互整合，意味着整个世界都会从更加稳健的美国经济中获益。

他说，“因为如果一个经济体的成长势头更加强劲，就会向贸易伙伴传递有益的溢出效应，这些政策不是‘以邻为壑’，而是正和、于人有益的举措。”

为应对严重的金融危机和衰退，以及随后疲弱复苏的情势，美联储不仅将隔夜利率降至零，而且还购买了逾2.5万亿(兆)美元的抵押贷款支持证券和公债。

国内批评人士称，美联储大举扩大资产负债表的规模未来可能会引发通胀。但贝南克指出，在可以预见的未来，通胀率料仍维持在美联储2%的目标位，或低于这一水平。

同时，经济增长仍然存在疑问，特别是在国内大幅减支和欧洲金融市场动荡给近来美国尚佳的经济数据蒙上一层阴影的情况下。

分析师预计，美国今年的国内生产总值(GDP)将增长约2%，而美联储官员则预计，2013年GDP增速将介于2.3-2.7%。

贝南克称，“把针对国内目标的货币政策与针对贸易的汇率贬值，以及其他保护主义举措区别开来至关重要。”。(完)