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货币新闻 | 2013年 4月 9日 星期二 07:34 BJT

美国金融：美联储主席贝南克称压力测试令银行业更加稳定

贝南克在讲话中并未直接谈及美国经济与货币政策的前景，而是对美联储继续执行超宽松货币政策的原因予以暗示。

“虽然经济状况状明显强于四年以前，不过仍然远未达到我们所期望的水平。”他说。

他表示，美国金融机构已经通过筹集更多资本加固了资产负债表。不过，伯南克也说，众多金融机构仍然太过依赖于短期融资，这可能带来一些问题。

“流动性和融资在某些方面仍需持续改善，”他说。“监管当局尤其将继续促使银行进一步降低对批发(趸售)融资的依赖。这种融资已被证明在金融危机期间是非常不可靠的。”(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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