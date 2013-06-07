背景资料：美联储主席贝南克明年可能的继任人选

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透6月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的第二任期将于2014年1月31日结束，外界广泛预期他不会再次连任。
若美国总统奥巴马沿用提名贝南克时的做法，则会在夏季提出新主席人选，供参议院在最终确认投票前有充足时间加以考虑。
以下是可能性较高的人选：
**叶伦**
叶伦(JANET YELLEN)现年66岁，自2010年以来一直担任美联储副主席。她强烈拥护贝南克任下采取的激进促增长举措，并因此赢得“政策鸽派”名声，即愿意承受稍高一些的通胀，来降低她认为过高的失业率。
若她接替贝南克，则将成为美联储百年历史上首位女主席。在担任美联储副主席之前，叶伦是旧金山联储总裁。她还曾在克林顿时期担任白宫经济顾问委员会主席，并从1994年到1997年在华盛顿担任美联储理事。
叶伦曾经在加州伯克利大学担任教授，是一名备受尊敬的经济学家，在业内声望很高。在进入美联储之前，她于1970年代在哈佛大学以助理教授身份展开职业生涯。
**萨默斯**
现年58岁的萨默斯(LAWRENCE SUMMERS)是哈佛大学知名经济学家，曾在奥巴马第一任期的国家经济委员会担当主任。他也在克林顿时期当过财政部长，在此之前出任财政部其他高层职位。
萨默斯才华横溢，28岁已成为哈佛全职教授，之后做到哈佛校长。但强硬作风导致树敌，他于2006年辞去校长一职。不过他的专长、专业成就以及对奥巴马的贡献，很可能使他成为美联储主席的候选人。
自2010年离开经济委员会后，萨默斯重返哈佛执教，同时也加入了几家私人公司的董事会，并成为风投企业Andreessen Horowitz的兼职特别顾问。他2006年开始在对冲基金D.E. Shaw任职，直至2008年11月被奥巴马选择出任经济委员会主任。
**盖特纳**
盖特纳(TIMOTHY GEITHNER)是奥巴马第一任期的财政部长，现年51岁。他也被认为是美联储主席的有力竞争人选，但据悉他本人并无意向。
若能说服盖特纳改变想法，他的履历将很有说服力。在就职财政部以前，他已作为纽约联储总裁，身处紧急应对金融危机的指挥中心。他也于克林顿时期在财政部任过要职，并曾出任国际货币基金组织(IMF)的高级职位。
盖特纳目前在写书。
**费格森**
61岁的费格森(ROGER FERGUSON)现任美国教师退休基金会(美国教师退休基金会)执行长。该基金会为美国许多学校和医院管理退休金。费格森毕业于哈佛大学，是经济学家也是法律专家。他从1999年至2006年担任美联储副主席，在联储内部被尊为机智且周密的决策者。他若接替贝南克，将写下美联储首次由非洲裔美国人执掌的历史。
**科恩**
科恩(DONALD KOHN)在美联储任职40年，2010年从副主席职位上退休。现年70岁的他是一位备受尊敬的经济学家，若他被说服重新出马，将被视作领导美联储的可靠选择。
在进入美联储理事会之前，科恩曾为前任美联储主席格林斯潘担任助理。目前他在英国央行的金融政策委员会(FPC)出任外部委员，并是智库布鲁金斯学会的高级研究员。FPC为英国金融系统制定普遍准则。(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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