美国FED：过早结束宽松货币政策恐破坏经济复苏－贝南克

路透3月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周五表示，过早收回积极政策举措将带来损害脆弱的经济复苏的切实风险。

美联储内部就是否应逐步停止债券购买计划存在一些分歧。该计划旨在推低长期利率。

美联储理事史坦最近表示，有迹象表明某些金融市场过热，并称若这些风险持续存在，央行应考虑利用货币政策加以应对。

不过贝南克不为所动，称即便是为了维持金融稳定，继续通过购买公债和抵押支持债券(MBS)来推行央行的积极刺激举措也仍是最佳方式。

“考虑到经济复苏步伐温和且经济余量(economic slack)仍较高，若是为了阻止某些领域的过度冒险行为而降低宽松政策的力度，这种作法本身也会为经济增长、价格稳定以及最终为金融稳定带来风险。”贝南克在准备于旧金山联邦储备银行主办的会议上发表的演讲稿中称。

在2007-2009年期间，为了应对金融危机和经济深度衰退，美联储不仅将利率降至近零水准，还购买了超过2.5万亿(兆)美元资产，以期维持较低的长期利率。

然而，经济增长依然疲弱，今年增长率预计仅有2%；当前失业率也依然高达7.9%。

“过早升息将带来破坏经济复苏的很大风险；而且讽刺的是，这样做反而可能导致长期利率在更长时期内保持在较低水平。”贝南克称。

他指出，刺激性货币政策只是为了回应经济状况，并非试图人为压低利率以推高资产价格。

他说，央行官员认识到当前政策可能对金融稳定带来的风险，并称倾向于采用监管工具来缓和联储低利率政策可能造成的影响。

“我们尤其关注规模较大且业务复杂的金融机构的情况，”贝南克说。

他称，自金融危机爆发以来，银行业者在修复资产负债表方面已经取得一些进展。联邦存款保险公司(FDIC)本周发布报告称，2012年银行业获利升至2006年以来最高。