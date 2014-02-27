全球金融：美联储主席叶伦称国会应考虑立法监管比特币

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，美国国会应考虑比特币等虚拟货币的监管立法选项。
周二位于日本的比特币交易平台Mt. Gox关闭，使客户无法提取其电子账户中的比特币存款。专家警告称，客户找回其存款的手段不多。
叶伦在参议院金融委员会作证时表示，“美联储对比特币没有管辖权，但我认为，国会对何为虚拟货币的正确法律构架提出疑问肯定是适合的。”
一位日本金融监管机构的官员周四稍早曾表示，对比特币的监管应该是全球性的。(完)
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)