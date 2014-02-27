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亚洲 | 2014年 2月 28日 星期五 02:17 BJT

全球金融：美联储主席叶伦称国会应考虑立法监管比特币

路透华盛顿2月27日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四表示，美国国会应考虑比特币等虚拟货币的监管立法选项。

周二位于日本的比特币交易平台Mt. Gox关闭，使客户无法提取其电子账户中的比特币存款。专家警告称，客户找回其存款的手段不多。

叶伦在参议院金融委员会作证时表示，“美联储对比特币没有管辖权，但我认为，国会对何为虚拟货币的正确法律构架提出疑问肯定是适合的。”

一位日本金融监管机构的官员周四稍早曾表示，对比特币的监管应该是全球性的。(完)
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