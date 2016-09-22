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国际财经 | 2016年 9月 22日 星期四 09:01 BJT

法国巴黎银行称美联储12月升息的机率大于不升息

路透纽约9月21日 - 法国巴黎银行分析师周三称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三刚刚结束的政策会议维持利率不变后，料在12月13-14日的会议上升息。

“美联储看来会在12月升息，而且目前我们认为升息的可能大于不升息，”法国巴黎银行分析师在研究报告中称。

华尔街23家初级市场交易商中，只有法国巴黎银行和巴克莱预计美联储周三会升息。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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