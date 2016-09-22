法国巴黎银行称美联储12月升息的机率大于不升息

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透纽约9月21日 - 法国巴黎银行分析师周三称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在周三刚刚结束的政策会议维持利率不变后，料在12月13-14日的会议上升息。
“美联储看来会在12月升息，而且目前我们认为升息的可能大于不升息，”法国巴黎银行分析师在研究报告中称。
华尔街23家初级市场交易商中，只有法国巴黎银行和巴克莱预计美联储周三会升息。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。