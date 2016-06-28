公债收益率曲线是预测美国利率的最好方法--美联储研究

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透旧金山6月27日 - 如果你想要知道美国利率走向哪里，别费力气去试图找出经济中有多少闲置产能了，也别去看通胀是否向美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标水准回升。
根据旧金山联储周一公布的研究报告，你所要做的，只是去了解不同期限的美国公债收益率情况。
美联储研究员发现，美国公债收益率曲线包含了预测未来利率的“所有相关信息”。
“重要的宏观经济变量，比如经济闲置产能和基础物价通胀指标，都涵盖在收益率曲线的水平和斜率当中，”旧金山联储经济学家Michael Bauer和加利福尼亚大学圣迭戈分校教授James Hamilton写道，“债券市场迅速和高效地纳入所有相关信息...”(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。