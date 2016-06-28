公债收益率曲线是预测美国利率的最好方法--美联储研究

路透旧金山6月27日 - 如果你想要知道美国利率走向哪里，别费力气去试图找出经济中有多少闲置产能了，也别去看通胀是否向美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标水准回升。

根据旧金山联储周一公布的研究报告，你所要做的，只是去了解不同期限的美国公债收益率情况。

美联储研究员发现，美国公债收益率曲线包含了预测未来利率的“所有相关信息”。

“重要的宏观经济变量，比如经济闲置产能和基础物价通胀指标，都涵盖在收益率曲线的水平和斜率当中，”旧金山联储经济学家Michael Bauer和加利福尼亚大学圣迭戈分校教授James Hamilton写道，“债券市场迅速和高效地纳入所有相关信息...”(完)