《美国FED焦点》贝南克面对的挑战:让市场为政策转向作好准备

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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"在经济方面欠缺一些重大变化的情况下,当需要正常化的时候,美联储资产负债表很可能也有随之渐进式的调整,"波士顿联储的资深政策顾问Jeffrey Fuhrer表示.
"如果这些事情是对的,那么你可能就会预期对长期利率的影响将相对温和,"他表示."但根据惯例,市场倾向于有点反应过度."
在过去几年,每年都是一开始经济表现不佳,造成有人对过快紧缩政策感到担忧.大多数的华尔街分析师预期,除非就业市场站稳脚跟,美联储料在明年第一季才会放缓其资产买进计划.
但如果担心该计划最终有不利效果的美联储核心官员得到更多的认同,那么该政策转弯的时间可能会比预期来得早.
尽管贝南克曾表示美联储将会评估当前量化宽松政策的利弊,因其已经是第三轮量化宽松,但据称在本月稍早与债券交易员和投资者举行的一场私人会议上,他并未理会资产泡沫风险.
贝南克在1月的公开演说中表示,目前期待第三轮量化宽松政策令失业率下滑为时尚早,暗示贝南克认为该计划还会持续一段时间.(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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