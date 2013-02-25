《美国FED焦点》贝南克面对的挑战:让市场为政策转向作好准备

"在经济方面欠缺一些重大变化的情况下,当需要正常化的时候,美联储资产负债表很可能也有随之渐进式的调整,"波士顿联储的资深政策顾问Jeffrey Fuhrer表示.

"如果这些事情是对的,那么你可能就会预期对长期利率的影响将相对温和,"他表示."但根据惯例,市场倾向于有点反应过度."

在过去几年,每年都是一开始经济表现不佳,造成有人对过快紧缩政策感到担忧.大多数的华尔街分析师预期,除非就业市场站稳脚跟,美联储料在明年第一季才会放缓其资产买进计划.

但如果担心该计划最终有不利效果的美联储核心官员得到更多的认同,那么该政策转弯的时间可能会比预期来得早.

尽管贝南克曾表示美联储将会评估当前量化宽松政策的利弊,因其已经是第三轮量化宽松,但据称在本月稍早与债券交易员和投资者举行的一场私人会议上,他并未理会资产泡沫风险.