美国FED：理事布雷纳德预期将升息，但担心通胀疲弱不振

路透纽约5月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。

布雷纳德的演讲对前景看法基本乐观，提出逐步缩减美联储资产负债表。但她表示，最担心的是近几个月通胀向2%目标迈进的努力没有取得多少进展。

“可以合理地判断，进一步移除宽松举措很快将是适宜的，”她并未提及美联储下次在6月13-14日举行的政策会议。

然布雷纳德并称，“如果就业改善和通胀欠缺进展并存的状况持续下去，可能导致我重新评估”该预测。她是鸽派理事，对美国货币政策具有永久投票权。“核心通胀重回2%方面明显欠缺进展是心头大患。”

美联储自12月来已经升息两次，投资者预计美联储下个月将再次升息，而且年底前还会升息一次。

周二稍早出炉的官方数据显示，月度通胀有些反弹，这提振了上述升息预期。不过，美联储青睐的通胀指标4月同比上升1.5%，布雷纳德称这“远远低于”目标水准。

美联储还已经暗示，今年稍晚开始缩减其持有的规模达4.5万亿(兆)美元的债券，这些债券主要是金融危机和经济衰退后刺激经济过程中积累的。按照计划，联储将为每月停止再投资的资产负债表上证券设定一个规模上限，最初设定在较低水准，但每三个月会扩大缩表规模。

布雷纳德基本赞同，称这一过程应设定为“自动的”，并对到期的公债和抵押支持证券的区别进行“调整”。她还表示可能在今年开始实施该举措，并指出如果美国经济面临“不利冲击”，这一过程可能暂停甚至逆转。