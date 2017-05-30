美国FED：理事布雷纳德预期将升息，但担心通胀疲弱不振

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透纽约5月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示，升息可能即将到来，倘若通胀仍疲软，美联储或希望推迟升息。她并称，支持不久后缩减资产负债表。
布雷纳德的演讲对前景看法基本乐观，提出逐步缩减美联储资产负债表。但她表示，最担心的是近几个月通胀向2%目标迈进的努力没有取得多少进展。
“可以合理地判断，进一步移除宽松举措很快将是适宜的，”她并未提及美联储下次在6月13-14日举行的政策会议。
然布雷纳德并称，“如果就业改善和通胀欠缺进展并存的状况持续下去，可能导致我重新评估”该预测。她是鸽派理事，对美国货币政策具有永久投票权。“核心通胀重回2%方面明显欠缺进展是心头大患。”
美联储自12月来已经升息两次，投资者预计美联储下个月将再次升息，而且年底前还会升息一次。
周二稍早出炉的官方数据显示，月度通胀有些反弹，这提振了上述升息预期。不过，美联储青睐的通胀指标4月同比上升1.5%，布雷纳德称这“远远低于”目标水准。
美联储还已经暗示，今年稍晚开始缩减其持有的规模达4.5万亿(兆)美元的债券，这些债券主要是金融危机和经济衰退后刺激经济过程中积累的。按照计划，联储将为每月停止再投资的资产负债表上证券设定一个规模上限，最初设定在较低水准，但每三个月会扩大缩表规模。
布雷纳德基本赞同，称这一过程应设定为“自动的”，并对到期的公债和抵押支持证券的区别进行“调整”。她还表示可能在今年开始实施该举措，并指出如果美国经济面临“不利冲击”，这一过程可能暂停甚至逆转。
“可预测的、精确和清晰的沟通，全部支持将联邦基金利率作为唯一活跃的政策工具，”她表示，“与联邦基金利率相比，资产负债表是次要的工具。”(完) (编译 戴素萍/杜明霞；审校 张荻/龚芳)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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