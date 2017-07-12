综述：美联储决策者谨慎看待进一步升息 因通胀低迷且薪资增长迟滞

路透7月11日 - 两位美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周二表示，由于薪资增长缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。美联储主席叶伦明日将就美国经济状况在国会作证。

最近几个月，尽管劳动力市场不断增强，失业率降至4.4%的低位，但美国通胀在美联储2%的目标之下进一步下滑。

这种不和谐的状况令决策者感到很纠结。不过，叶伦之前表示，价格压力下降可能是暂时的，暗示其准备继续升息，并坚持今年晚些时候开始削减规模达4.5万亿美元资产负债表的计划。

美联储上月将指标利率区间提高至1-1.25%。

曾在6月会议上赞成升息的美联储理事布雷纳德周二支持“很快”开始缩表，但她表示，未来是否支持升息，部分取决于通胀将如何发展。

“我希望密切监控通胀的发展，在进一步上调联邦基金利率的问题上保持谨慎，以帮助引导通胀回升至我们的对称通胀目标附近，”布雷纳德称。她认为，可能需要在接近2%时就停止升息，留给美联储的进一步升息空间并不多。

在周二的另外一项活动中，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，很难相信美国经济面临过热的风险，因薪资增长很慢。

上周五发布的政府数据显示，6月薪资按年增幅仅为2.5%。

“我在等待薪资增长的迹象，借此告诉我们，也许经济过热，也许我们将开始看到通胀上升，也许这会促使我们认为需要升息，”卡什卡利在明尼亚波利斯妇女经济圆桌会议时称。

卡什卡利对今年美联储的每次升息决定都持反对意见。

“找到工人并不那么困难，因为，如果真的必须跟其他公司竞争稀有人才的话，就会看到薪资上升，我们并未看到薪资快速增长，”他称。

卡什卡利称，当公司告诉他找不到技术工人时，他告诉他们，提供培训并提高薪酬。

“在我看来底线是，如果你的企业有好机会的话，你就会提高工资吸引工人，你会扩大公司业务，”他表示。

美联储的下次政策会议将在7月25-26日召开。(完)