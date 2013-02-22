标题新闻:美联储主席贝南克在一会议上淡化了对货币政策引发资产泡沫的忧虑-彭博援引消息人士

标题新闻：欧盟相信，未来几周就希腊救助达成协议不仅可能而且必要--经济事务执委莫斯可维西
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路透首尔4月5日 - 韩国央行周三公布，韩国3月底外汇储备较上月增 长，升至六个月高位3,753.0亿美元。 3月外汇储备水准为去年9月创下纪录高位3,777.7亿美元以来最高。 韩国央行表示，3月外汇储备较2月的3,739.1亿美元增加13.9亿美元 ，因欧元和日圆升值，令总体外汇储备以美元计算的价值上升。 截至今年3月，韩国的外汇储备量全球排名第八。 下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 375.30 373.91 374.04 371.10 371.99 375.17 377.77 375. 46(完) (编译 利棣儿；审校 李军)