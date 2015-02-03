版本:
中国
市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 00:42 BJT

标题新闻：圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德呼吁分拆大型银行，指金融产业需要规模较小的机构

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐