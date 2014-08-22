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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 20:49 BJT

美国经济：就业市场没有大量闲置劳动力--圣路易斯联储总裁布拉德

路透8月22日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美国就业市场的闲置劳动力很少，当升息时间来临时，美联储不能胆小。

布拉德对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议不应称美国就业市场存在“大量”闲置劳动力，未来几年美联储有升息过慢的风险。

“如果我们行动非常慢、非常渐近，我们是否将面临有一个房地产泡沫和大灾难？”他说。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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