近期美国经济增长和通胀数据疲弱应减缓美联储加息计划--布拉德

路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备委员会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。

“第一季GDP增长数据令人失望，意味着今年开局不利...消费增长减弱，这有些让人担心，因为消费一直是一个亮点，”布拉德表示。他认为在当前低增长的经济背景下，美联储可能需要最多再加息一次。

“通胀数据也令人失望，我们之前一直说正在升向2%的水准，但实际情况却相反，”通胀在远离美联储的官方目标。

他说，鉴于数据表现，如果继续加息，就会让人担心相比经济表现，政策预期对美联储的影响更大，因为市场高度预期联储会在6月加息。

布拉德称，“我担心我们回到制定政策只看时间，而不关注数据变化的状态。”

在联储决策者中，布拉德属于少数派，其他决策者大多认为联储可能在未来几年稳健加息。

在亚特兰特联储举办的会议上，布拉德阐述了相反的观点，认为低利率将保持一段时间。

他表示，全球对安全资产的需求持续强劲，且美国劳动力增长缓慢，将使美国利率在可见的未来保持低位。他并称，特别是这种情况拉低了“自然利率”，而后者是联邦基金目标利率的长期参照物。

去年以来，布拉德就一直认为在低增长、低生产率和低通胀的“环境下”，联邦基金利率不到1%是合适的水平--联储3月加息后目前已达到该水准。

他并称，没有理由预计这些动能会很快改变，联储也没有理由逐步升息。

“自然利率，及至适宜的政策利率，都应在低位，不太可能大幅变动，”布拉德说道，“当前的政策利率水平是合适的。”(完)