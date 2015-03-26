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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 18:35 BJT

欧洲政经：若希腊退出欧元区，欧洲可控制风险--美国圣路易斯联储总裁

路透法兰克福3月26日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，若希腊离开欧元区，几乎没有蔓延性，对于欧元区而言可能是可控的。

“如果他们离开欧元，对于希腊将是黑暗的一天，”布拉德说。

“我并不认为会有很大的蔓延效果。对此，欧洲金融系统是可以控制的。如果他们真的要退出，这将被视为是希腊的问题，而不是欧元的问题。”(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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