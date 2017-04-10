美国圣路易斯联储银行总裁称FED可能今年稍晚结束再投资政策

路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美联储可能在今年某个时段开始给庞大的资产负债表瘦身，这一转变可能降低调高官方基金利率的必要性。

布拉德在澳洲对记者表示，美联储内部对于结束资产负债表的再投资政策存在分歧，需要一些时间才能达成一致，但他感觉可能今年稍晚开始。

布拉德称，他倾向于今年仅仅再升息一次。他指出上周五公布的3月非农就业数据相对疲弱，这与他所持的通胀率不会过度偏离2%水平的看法相符。布拉德被市场认为是政策上的鸽派。(完)