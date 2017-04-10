美国圣路易斯联储银行总裁称FED可能今年稍晚结束再投资政策

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美联储可能在今年某个时段开始给庞大的资产负债表瘦身，这一转变可能降低调高官方基金利率的必要性。
布拉德在澳洲对记者表示，美联储内部对于结束资产负债表的再投资政策存在分歧，需要一些时间才能达成一致，但他感觉可能今年稍晚开始。
布拉德称，他倾向于今年仅仅再升息一次。他指出上周五公布的3月非农就业数据相对疲弱，这与他所持的通胀率不会过度偏离2%水平的看法相符。布拉德被市场认为是政策上的鸽派。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。