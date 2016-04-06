美国经济需要长期增长计划 而非更多刺激举措--圣路易斯联储总裁

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透圣路易斯4月6日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周三表示，美国需要一份包括税务和教育改革在内的长期经济增长计划，以刺激经济增长，而不是依靠货币和财政刺激举措短期提振经济。
“美国需要一个中期成长战略，减少对稳定政策、刺激的重视，而且要更加重视哪些举措能改善长期和中期增长前景，”布拉德说，“税务改革、教育改革和移民改革都包含在内。有很多事情不会产生立竿见影的效果...但如果着眼五年至十年的时间，将有丰厚的回报。”
布拉德一直担心，在利率维持在近零水平数年后，货币政策的效果可能已经减弱。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。