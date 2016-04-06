美国经济需要长期增长计划 而非更多刺激举措--圣路易斯联储总裁

路透圣路易斯4月6日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周三表示，美国需要一份包括税务和教育改革在内的长期经济增长计划，以刺激经济增长，而不是依靠货币和财政刺激举措短期提振经济。

“美国需要一个中期成长战略，减少对稳定政策、刺激的重视，而且要更加重视哪些举措能改善长期和中期增长前景，”布拉德说，“税务改革、教育改革和移民改革都包含在内。有很多事情不会产生立竿见影的效果...但如果着眼五年至十年的时间，将有丰厚的回报。”