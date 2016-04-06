美国数据良莠不齐 本月升息可能有难度－圣路易斯联储总裁

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透4月6日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，自美联储3月会议以来，美国公布的数据不多，且“良莠不齐”，令美联储在本月升息可能有困难。
“我不希望预先判断会议结果，”布拉德在接受彭博电台专访时表示，即便在去年12月首次升息前，委员会采取的也是缓慢升息的策略，我们会尽力以适当的方式贯彻该策略。
布拉德称，他确实看到通胀上升的迹象，随着物价上升，美联储应继续将利率正常化。如果对通胀上升感到有信心，会提议加息。
他表示，3月就业报告不错，显示就业市场继续改善，但美国经济成长有些不愠不火，这是较大的问题。
布拉德称，不清楚为什么市场消化的升息预期要比美联储预估的更迟缓。
另外，布拉德指出，美联储可以在任何一次会议上升息，甚至可能在会议与会议之间升息。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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