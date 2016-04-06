美国数据良莠不齐 本月升息可能有难度－圣路易斯联储总裁

路透4月6日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，自美联储3月会议以来，美国公布的数据不多，且“良莠不齐”，令美联储在本月升息可能有困难。

“我不希望预先判断会议结果，”布拉德在接受彭博电台专访时表示，即便在去年12月首次升息前，委员会采取的也是缓慢升息的策略，我们会尽力以适当的方式贯彻该策略。

布拉德称，他确实看到通胀上升的迹象，随着物价上升，美联储应继续将利率正常化。如果对通胀上升感到有信心，会提议加息。

他表示，3月就业报告不错，显示就业市场继续改善，但美国经济成长有些不愠不火，这是较大的问题。

布拉德称，不清楚为什么市场消化的升息预期要比美联储预估的更迟缓。

另外，布拉德指出，美联储可以在任何一次会议上升息，甚至可能在会议与会议之间升息。(完)