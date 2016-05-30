美国圣路易斯联储总裁称全球市场似已为夏季升息做好准备

路透首尔5月30日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美国联邦储备委员会(FED/美联储)夏季升息做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。

“我认为全球市场为潜在升息做好了准备，这并不很令人感到意外，因我们在12月升息，且政策委员会将随着时间推移，逐步让利率缓慢正常化，”布拉德在首尔一场学术会议演讲后的记者会上表示。

“因此我认为的理想状况是，若一切进展顺利，这将会相当平顺地到来。”

布拉德补充称，美国第二季GDP增长似乎在反弹，但对美联储6月或7月是否应加息持保留看法。

周五美国公布数据显示，美国第一季经济增长并不像初估的那样弱。

对于GDP数据，分析师表示，个人所得增长强劲，而且有迹象显示第二季经济在加速，可能为美联储最早下月升息提供理由。

在回答总统候选人特朗普若当选是否会给货币政策带来改变的提问时，布拉德表示，美联储是独立的，不会遵循任何特定的政治处方。

“我认为，无论谁当选总统都不会影响美联储政策，”他称，“我希望，两党都别期望从政治上影响美联储。”

与此同时，布拉德指出，最近对美联储点阵图持批判看法，认为给出的前瞻性指引或许太多，从而侵蚀了美联储依靠数据来做出决定的能力。

美元兑亚币周一早盘上涨，因美国国内生产总值(GDP)数据上修，而且美联储主席叶伦周五称，未来几个月内升息是适宜之举。

韩元兑美元KRW=在布拉德讲话后扩大跌幅，0142GMT时跌0.9%。(完)