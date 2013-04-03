更新版-美国经济：圣路易斯联储总裁称，低通胀给予美联储维持宽松政策空间

尽管美联储讨论的重点一直是可能会在年底前开始减少购买资产，但布拉德也没有排除如果经济形势恶化，官员们可能选择加大刺激举措的可能性。

“如果通胀降低而经济再现疲态，那么委员会可能考虑(加大力度)，”他称。

他承认美联储的非传统方式有一定风险，包括可能扰乱金融稳定。但他也表示目前金融市场没有会导致他寻求货币政策转变的泡沫迹象。

另外，布拉德表示他仍对太大而不能倒的银行问题感到担心，他支持将国内最大的金融机构拆分。