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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 07:51 BJT

更新版-美国FED：若通胀持续下降，美联储应购买更多债券--布拉德

布拉德表示，他倾向于在必要时通过购买美国公债，而非抵押贷款支持证券来增强宽松力度，部分原因在于较长期来看,美联储应争取仅持有公债。

布拉德发表讲话称，美联储仍应聚焦于通胀，避免将更多精力放在就业问题上。

“人们一直都很关心就业问题，但或许有点儿忽视了通胀问题，通胀率已来到极低水准，”布拉德向记者称。

与此同时，他承认，忽视整体通胀而仅关注核心通胀损及了央行的信誉。他表示，这么做中断导致普通大众与决策者之间脱节。(完) (编译 郑茵/李爽/许娜; 审校 张涛)

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