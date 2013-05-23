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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 18:22 BJT

美国FED：应视经济数据表现调整资产买进计画--圣路易斯FED总裁布拉德

布拉德本周稍早发出过类似言论。

全球股市今日大幅下挫，美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周三表示，央行“未来几次会议”中的某一次有可能决定缩减目前每月850亿美元的购债规模。

贝南克还称，央行需要看到经济前行动力增强的进一步迹象，才会降低刺激的力度。 (完)

(编译/审校 张明钧/于春红)

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