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货币新闻 | 2013年 11月 1日 星期五 21:30 BJT

美国金融：美联储看到就业状况持续改善后才会缩减刺激政策--布拉德

路透11月1日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五表示：

* 缩减购债计划的决定将取决于数据表现

* 随着就业市场逐渐改善，缩减购债计划的可能性将继续升高

* 过去一年失业率和薪资数据明显改善，但其他就业数据并未改善

* 如果前瞻性政策指引有效，即使小幅缩减购债计划仍然使政策非常宽松

* 前瞻性政策指引和购买资产是两个独立的工具，但市场认为它们紧密相连，这给美联储带来挑战

* 市场对美联储6月和9月关于缩减购债的评论反应强烈，说明这个政策非常有效。(完)
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