美国经济：圣路易斯FED总裁布拉德称设定名义GDP目标会使货币政策面临挑战

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透华盛顿3月21日 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周五表示，利用货币政策来达到具体的经济成长目标给美国联邦储备理事会(FED/美联储)带来了诸多挑战，其中包括，很难判断经济应该以多快的速度增长。
在一组为讨论一篇周五将在布鲁金斯学会宣读的论文的演示文稿中，布拉德指出，围绕所谓名义GDP目标的讨论远未结束，这些争论包括名义GDP目标对货币政策意味着什么。布拉德的这组演示稿中运用了很多专业词汇。
布拉德称，伦敦商学院教授Kevin Sheedy在周五将宣读的论文中提出的模型，对货币政策产生的影响与一个普遍使用的模型所产生的政策影响截然相反。
他指出，Sheedy的提议存在的问题之一是，除非经济学家知道经济的长期增速，否则这个模型无法起效。而经济长期增速这个问题是学术界争论的热点，因自2007-2009年金融危机后，美国经济一直处于低速增长。
布拉德的演示文稿并未提及他自己对根据名义GDP目标制定货币政策的作用的看法。长期以来美国联邦储备理事会(FED/美联储)的核心决策层一直摒弃这种做法。美联储采用了2%的通胀目标，但没有采用任何经济成长目标。(完)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。