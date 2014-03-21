美国经济：圣路易斯FED总裁布拉德称设定名义GDP目标会使货币政策面临挑战

路透华盛顿3月21日 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周五表示，利用货币政策来达到具体的经济成长目标给美国联邦储备理事会(FED/美联储)带来了诸多挑战，其中包括，很难判断经济应该以多快的速度增长。

在一组为讨论一篇周五将在布鲁金斯学会宣读的论文的演示文稿中，布拉德指出，围绕所谓名义GDP目标的讨论远未结束，这些争论包括名义GDP目标对货币政策意味着什么。布拉德的这组演示稿中运用了很多专业词汇。

布拉德称，伦敦商学院教授Kevin Sheedy在周五将宣读的论文中提出的模型，对货币政策产生的影响与一个普遍使用的模型所产生的政策影响截然相反。

他指出，Sheedy的提议存在的问题之一是，除非经济学家知道经济的长期增速，否则这个模型无法起效。而经济长期增速这个问题是学术界争论的热点，因自2007-2009年金融危机后，美国经济一直处于低速增长。