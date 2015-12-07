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市场报道 | 2015年 12月 8日 星期二 07:53 BJT

美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德称，升息过后将聚焦通胀

布拉德发表上述评论前，他在一场演讲中详细讨论美联储在预测核心经济变量方面的不佳纪录，例如增长、通胀和失业率。

接连预测错误让美联储在方向上出现冲突，对增长以及通胀向美联储目标反弹的预测太乐观，而对失业率下降速度的预测则太悲观。

在制定政策时，对国内生产总值(GDP)和通胀的预测不准似乎影响更严重，让决策者在经济接近完全就业时，还是保持接近零的利率。

“在现阶段，实质GDP增长和通胀不及预期等负面意外，要比劳动市场表现的正面惊喜受到更大的重视，”他称。

现在看来，美联储下周开会时可能通过开始升息，结束维持七年的近零利率，展开十年来的首次收紧周期。

Ball State University举办的经济政策午餐会上，布拉德称美联储预测之不准确导致了“长期问题”，因决策者改变对适当利率路径的看法，以调适预测和事实之间的差距。

首次升息过后，明年对于升息速度的辩论，料将会直接反映出这种紧张。(完) (编译/审校 张明钧/王丽鑫/徐文焰)

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