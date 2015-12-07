美国FED：圣路易斯联储总裁布拉德称，升息过后将聚焦通胀

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
布拉德发表上述评论前，他在一场演讲中详细讨论美联储在预测核心经济变量方面的不佳纪录，例如增长、通胀和失业率。
接连预测错误让美联储在方向上出现冲突，对增长以及通胀向美联储目标反弹的预测太乐观，而对失业率下降速度的预测则太悲观。
在制定政策时，对国内生产总值(GDP)和通胀的预测不准似乎影响更严重，让决策者在经济接近完全就业时，还是保持接近零的利率。
“在现阶段，实质GDP增长和通胀不及预期等负面意外，要比劳动市场表现的正面惊喜受到更大的重视，”他称。
现在看来，美联储下周开会时可能通过开始升息，结束维持七年的近零利率，展开十年来的首次收紧周期。
Ball State University举办的经济政策午餐会上，布拉德称美联储预测之不准确导致了“长期问题”，因决策者改变对适当利率路径的看法，以调适预测和事实之间的差距。
首次升息过后，明年对于升息速度的辩论，料将会直接反映出这种紧张。(完) (编译/审校 张明钧/王丽鑫/徐文焰)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。