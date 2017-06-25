美国利率：确定通胀走势之前，美联储应当暂缓进一步升息--布拉德

标题新闻：中国与加拿大签署协议，保证不互相进行政府支持的旨在窃取商业信息的网络攻击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。
布拉德称，经济增长率仍陷在2%，而且特朗普政府的经济方案一时半会儿也不可能提高经济增速。即便这些政策方案在国会通过，并且有拉高经济增速的潜力，但要产生效果也要到2019年了。
“大家都在谈论税改、谈论放宽管制，这些是好事，”布拉德称。“最早产生明显效果的时间是2018年下半年或2019年。”
这对于特朗普要把经济增速提高到3%的承诺是一记打击，并且可能使美联储根据2%的增速设定政策。
虽然美联储已经启动官员们所称的缓慢但稳定的升息进程，但最近公布的疲软通胀数据令人对进一步升息的合理性产生疑问。通胀率已经好几年没有达到美联储2%的目标水平。
在这种状况下，预计美联储在12月之前不会再次升息；而与此同时，将启动减持资产的进程--这个政策转变可能推动期限较长的利率上涨。
布拉德称，这个进程“很有可能”在美联储9月会议上启动。(完) (编译 李春喜; 审校 许娜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0448GMT * 英镑在亚洲盘买气较好 * 周末过后有一些空头回补资金流动，但汇价上档有限 * 有一些近期期权到期，在1.2700到期规模有3.24亿英镑、在1.2760有3.21亿英镑 * 英镑/日圆买气较佳构成支撑，欧元/英镑持续低迷，亚洲盘区间在0.8780-92 (完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)