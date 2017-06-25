美国利率：确定通胀走势之前，美联储应当暂缓进一步升息--布拉德

路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。

布拉德称，经济增长率仍陷在2%，而且特朗普政府的经济方案一时半会儿也不可能提高经济增速。即便这些政策方案在国会通过，并且有拉高经济增速的潜力，但要产生效果也要到2019年了。

“大家都在谈论税改、谈论放宽管制，这些是好事，”布拉德称。“最早产生明显效果的时间是2018年下半年或2019年。”

这对于特朗普要把经济增速提高到3%的承诺是一记打击，并且可能使美联储根据2%的增速设定政策。

虽然美联储已经启动官员们所称的缓慢但稳定的升息进程，但最近公布的疲软通胀数据令人对进一步升息的合理性产生疑问。通胀率已经好几年没有达到美联储2%的目标水平。

在这种状况下，预计美联储在12月之前不会再次升息；而与此同时，将启动减持资产的进程--这个政策转变可能推动期限较长的利率上涨。