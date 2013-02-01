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市场报道 | 2013年 2月 1日 星期五 23:49 BJT

美国经济: FED布拉德称2013年经济成长或让联储做好政策退出准备--彭博电视

路透华盛顿2月1日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济今年表现有望好于2012年,且经济成长改善有可能让美国联邦储备理事会(美联储, FED)准备好放缓或暂停公债购买计划.

"我们将观察今年经济发展状况.如果就业市场改善程度足够,那么今年经济表现将会很好.联储也将准备好放缓或者停止购买公债."布拉德在接受彭博电视的采访中说.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加15.7万个,略低于市场预估的增加16.0万个,不过12月数据则是由原先公布的15.5万个上修为19.6万个,11月数据更是从16.1万个大幅上修至24.7万个.1月失业率为7.9%,略高于市场预估的7.8%. (完) (编译 洪曦; 审校 李军)
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