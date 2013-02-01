美国经济: FED布拉德称2013年经济成长或让联储做好政策退出准备--彭博电视

路透华盛顿2月1日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济今年表现有望好于2012年,且经济成长改善有可能让美国联邦储备理事会(美联储, FED)准备好放缓或暂停公债购买计划.

"我们将观察今年经济发展状况.如果就业市场改善程度足够,那么今年经济表现将会很好.联储也将准备好放缓或者停止购买公债."布拉德在接受彭博电视的采访中说.