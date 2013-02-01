美国经济: FED布拉德称2013年经济成长或让联储做好政策退出准备--彭博电视

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
路透华盛顿2月1日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示,美国经济今年表现有望好于2012年,且经济成长改善有可能让美国联邦储备理事会(美联储, FED)准备好放缓或暂停公债购买计划.
"我们将观察今年经济发展状况.如果就业市场改善程度足够,那么今年经济表现将会很好.联储也将准备好放缓或者停止购买公债."布拉德在接受彭博电视的采访中说.
美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加15.7万个,略低于市场预估的增加16.0万个,不过12月数据则是由原先公布的15.5万个上修为19.6万个,11月数据更是从16.1万个大幅上修至24.7万个.1月失业率为7.9%,略高于市场预估的7.8%. (完) (编译 洪曦; 审校 李军)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(427,808口) 239,061 83,625 49,043 96,115 267,131 384,219 399,799 43,589 28,009 较3月28日变动(未平仓合约：减少21,610口) 11,222 -6,394 -25,762 -8,645 10,257 -23,185 -21,899 1,575 289 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5 0,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(277,475口) 126,710 25,230 37,296 96,443 200,572 260,449 263,098 17,026 14,377 较3月28日变动(未平仓合约：减少4,178口) -12,333 3,067 1,175 8,635 -10,487 -2,523 -6,245 -1,655 2,067 各类未平仓合约占总持仓百