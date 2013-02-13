《美国经济焦点》美联储不大可能达成一致,以临界指标为购债结束预期提供指引

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
"没有确定结束日期,我认为我们可能必须走这个方向,因为如果不这样做,就意味着突然间撤除对经济的支撑而结束购债计划,我认为那会让市场感到迷惑."布拉德说.
稍早他为美国经济今年的成长描绘出一副温和乐观的前景,主要原因在于欧洲形势趋于平静,他认为这预示其走向复苏.
"与往年相比,今年的特点就是宏观经济不确定性降低,"他在阿肯色州立大学主办的农业企业会议上说."这预示着美国2013年宏观经济前景不错."
当有听众问他是否担心美联储推行宽松货币政策会催生通胀风险时,布拉德强调美国的核心和总体通胀率都远低于美联储2%的通胀目标,因此联储有"行动空间".
"全球宏观经济的不确定性在过去三年相对较高,"他说,"相比之下,2013年已经开始出现改善,全球宏观经济的不确定性有可能在一段时间内持续下降,."
在美联储公开市场委员会的19位成员中,布拉德是看法较为乐观的成员之一.他预期美国经济今明两年均成长3.2%,2013年底时失业率将降至7.2%左右.(完)
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。