《美国经济焦点》美联储不大可能达成一致,以临界指标为购债结束预期提供指引

"没有确定结束日期,我认为我们可能必须走这个方向,因为如果不这样做,就意味着突然间撤除对经济的支撑而结束购债计划,我认为那会让市场感到迷惑."布拉德说.

稍早他为美国经济今年的成长描绘出一副温和乐观的前景,主要原因在于欧洲形势趋于平静,他认为这预示其走向复苏.

"与往年相比,今年的特点就是宏观经济不确定性降低,"他在阿肯色州立大学主办的农业企业会议上说."这预示着美国2013年宏观经济前景不错."

当有听众问他是否担心美联储推行宽松货币政策会催生通胀风险时,布拉德强调美国的核心和总体通胀率都远低于美联储2%的通胀目标,因此联储有"行动空间".

"全球宏观经济的不确定性在过去三年相对较高,"他说,"相比之下,2013年已经开始出现改善,全球宏观经济的不确定性有可能在一段时间内持续下降,."