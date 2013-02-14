《美国经济焦点》美联储今年已在"猛踩油门"全力刺激经济成长--布拉德

路透美国密西西比州斯塔克维尔2月14日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,美国联邦储备理事会(美联储)今年的政策出现两项重大变化,其货币刺激力度"明显"大于去年.

他认为,美联储转而采用无限量购买债券的方式,并设定门槛值以引导有关央行何时开始升息的预期,这些做法使其政策更加有效.

"当前的美国货币政策立场比2012年要宽松得多,"布拉德在密西西比州立大学一个银行业论坛午餐会上说,美联储已经"在猛踩油门全速前进"了.他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票成员.

稍后他表示,这种更为宽松的政策立场是适当的,因为通胀率仍远低于联储2%的目标水准.

美联储从1月开始,以直接购债的方式取代原先的卖短买长(扭转操作,twist operation).布拉德认为,扭转操作的政策力度相对较弱.