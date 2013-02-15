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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 08:47 BJT

《美国经济焦点》美联储今年已在"猛踩油门"全力刺激经济成长--布拉德

"目前的通胀数据偏低."布拉德称,"这可能给FOMC留有余地,可以在较长时期内继续购债."

美联储已经表示将持续购买债券,直到其认为就业市场前景明显改善.

布拉德重申,随着数据改善,逐步放慢购买速度比突然停止要好.他还说,在失业率下降的情况下,甚至可能通过一种可预期的方式放慢购债速度.

"可以使用一个公式,失业率每下降0.1个百分点,就可以把每月购债金额减少150亿美元."他对记者表示.

布拉德澄清,他只是在发表个人看法,并不代表FOMC其他18名成员.如果让他决定,他希望失业率一下降就开始放慢购债速度.

"那只是我个人的想法.我认为不会有人真的决定采用这种公式."他说.(完)
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