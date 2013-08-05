更新版-路透专访：美国经济正在改善但仍需增强--圣路易斯联储总裁布拉德

**增加一个通胀门槛**

美联储承诺，若通胀不会升穿2.5%，将维持超低利率直至失业率降至6.5%。美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔认为，应将失业率门槛调降至5.5%以更有力地压制未来的加息预期。布拉德则认为这种观点不对。

“改变这一门槛将令人质疑究竟有没有必要设置门槛，因为这将暗示该委员会愿意根据不同的境况调整门槛，”他说。

但他认为，在通胀承诺下面再设定一个下限门槛，是有益的举措。

“我们已经有了一个2.5%的上限门槛，因此也要设定一个1.5%的对应下限。那就是说，在通胀极低的情况下，我们不会认为有必要提高政策利率。”(完)