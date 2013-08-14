美国经济：圣路易斯联储总裁布拉德呼吁应谨慎实施缩减购债行动

* 布拉德仍对低通胀率感到忧心

* 称美联储应在每次会议后举行记者会

路透帕迪尤卡8月14日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示，美联储若过快缩减购债规模恐将令通胀率进一步走低，应可采取更加谨慎的态度，在最初阶段只是小规模减少购债。

布拉德称，他尚未确定联储在下个月一如市场预期开始减少购债是否过早，但他对联储行动过快的风险保持警惕。

“若撤出的速度太快，可能令通胀率面临更大的下行压力，最终导致通胀率跌破1%。在那之后，我认为就会浮现通缩风险，”他对记者表示。

“目前我们还没有陷入这种境地，但我担心会出现这种情况，”他说。

通缩被视为经济增长面临的风险之一，因为物价下滑倾向于导致企业与消费者推迟采购，寄望于价格进一步降低。

美联储青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数涨幅约为美联储目标水平2%的一半。联储在7月指出，物价上涨压力在长时间内偏低将对经济构成风险。

“到目前为止，没有多少迹象表明通胀率再度接近目标水平，”布拉德表示。

美联储已表示，若经济按照预想回暖，其可能在今年稍晚缩减购债规模，并在2014年年中前后结束购债，届时美国失业率料已降至7%左右。7月失业率为7.4%。

布拉德建议，联储可以谨慎行动，只是小幅减少购债规模。