美国政经：圣路易斯联储总裁布拉德称，新主席将保持政策连贯性

路透肯塔基州8月15日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席并不会导致美国货币政策发生骤变。

布拉德还称，如果决策者选择开始少量地缩减购债规模，将会被金融市场解读为将逐步结束850亿美元的月度购债计划。

“货币政策是由一个委员会制定，我认为将会有很高连贯性。在美联储更换主席的同时，我们周围还会有很多原班人马，”他在早餐会发表讲话后告诉记者。

奥巴马总统称，他将在秋天决定提名谁来接替明年1月离任的美联储主席贝南克。奥巴马还表示，美联储副主席叶伦和前白宫顾问萨默斯以及若干其他人士均在人选名单中。