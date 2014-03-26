美国经济：布拉德称美联储还未讨论何时结束购债的具体时间-彭博电视

标题新闻：美联储理事鲍威尔建议去除银行压力测试中监管机构所采用的质化标准
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路透3月26日 - 美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周三表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者还未讨论何时结束购债的具体时机，但暗示量化宽松政策可能在10月至明年1月的任何时候结束。
“何时结束量化宽松政策的时机认识上有些模糊，是不是指在10月？12月？还是明年1月？”布拉德在接受彭博电视专访时表示，“坦白的说，委员会还没有真正讨论过。”
自2008年，美联储一直维持短期利率在近零水准，并已购入超过3万亿美元债券，以拉低长期借款成本和刺激就业成长。
随着失业率较预期更快的下降，美联储目前以“有序的步幅”缩减购债，上周美联储进一步缩减了每月购债规模100亿美元，至550亿美元。
费城联储总裁普洛瑟周二表示，购债计划可能在11月结束，甚至可能在10月。
投资人关注美联储何时结束购债，因联储承诺在结束购债后的“一段长时间内”维持近零利率。而美联储主席叶伦表示，“一段长时间”是指大约六个月。(完)
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路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宜昌伍家新城 5 7 4/19簿记建档 6.50% 上限6.5% AA 1 第3-7年末还20%本金 投资控股集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁市经济 12 7 4/19簿记建档 5.40% 上限6.0% AA 3.7667 第3-7年末还20%本金