美国利率：圣路易斯联储总裁布拉德坚持可预见未来仅升息一次的观点

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透圣路易斯7月12日 - 圣路易斯联储总裁布拉德周二称，坚持在可预见未来美国仅需升息一次的观点，尽管美国6月就业增长强劲反弹。
布拉德称美国经济已经进入了一个较长时间内低成长、低通胀和低失业率的阶段。布拉德最近改变了他的货币政策观点，他在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策委员会具有投票权。
布拉德称，美联储适合的目标利率也非常低，仅需升息一次，除非意外冲击推动经济向更好或更坏的方向发展。
布拉德的新观点是，美联储利率前景无需改变，除非类似衰退或生产率急升等重大状况改变“体制”。
“政策利率在预估期间可能大体保持不变，与当前的体制保持一致，”他在事先准备好的演讲中称。他预计适合的联邦基金利率为0.63%，与当前的约0.37%的实际利率高约0.25个百分点。
预计美联储不会在本月晚些时候的政策会议上升息，因联储要权衡美国就业市场的稳定增长，以及持续的低通胀和一系列全球事件给经济复苏带来风险。
美联储决策者预计今年会升息一次。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调