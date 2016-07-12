美国利率：圣路易斯联储总裁布拉德坚持可预见未来仅升息一次的观点

路透圣路易斯7月12日 - 圣路易斯联储总裁布拉德周二称，坚持在可预见未来美国仅需升息一次的观点，尽管美国6月就业增长强劲反弹。

布拉德称美国经济已经进入了一个较长时间内低成长、低通胀和低失业率的阶段。布拉德最近改变了他的货币政策观点，他在美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币政策委员会具有投票权。

布拉德称，美联储适合的目标利率也非常低，仅需升息一次，除非意外冲击推动经济向更好或更坏的方向发展。

布拉德的新观点是，美联储利率前景无需改变，除非类似衰退或生产率急升等重大状况改变“体制”。

“政策利率在预估期间可能大体保持不变，与当前的体制保持一致，”他在事先准备好的演讲中称。他预计适合的联邦基金利率为0.63%，与当前的约0.37%的实际利率高约0.25个百分点。

预计美联储不会在本月晚些时候的政策会议上升息，因联储要权衡美国就业市场的稳定增长，以及持续的低通胀和一系列全球事件给经济复苏带来风险。