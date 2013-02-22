标题新闻: 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称美联储在逆转宽松货币政策时会遇到政治问题

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良好，有望延续至二季度。