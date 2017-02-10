美国圣路易斯联储总裁称感觉2017年只需要升息一次

路透圣路易斯2月9日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四称，目前尚不清楚特朗普政府政策是否会刺激通胀和经济成长加速，美国利率可能至少会在2017年底前保持在低位。

布拉德称，他感觉今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)只需要升息一次，并暗示3月可能不会行动。

他表示，当美联储3月开会时，将不会得到关于新政府可能实施的支出和税改计划的充分信息。

“到3月会议时，财政政策方面的不确定性不大可能得到有效解决，”布拉德称。“我们不必非得行动。财政政策方面的不确定性很多，为什么不等到情况更明确的时候？”

美联储决策者正在努力研判，新政府提出的计划将会如何改变美国经济前景，并迫使他们调整步伐、以较预期更快的速度升息。

自去年以来布拉德就一直认为，美国经济陷入了低增长和低通胀泥潭，在确定这种状况改变以前，没有理由推动利率升得太高。

这种情况“已经出现很多年了，不太可能在一朝一夕之间改变”。布拉德在华盛顿大学发表早间讲话时称，“相对较低的政策利率仍是合适的。”

尽管政府声称要大幅减税和增加基础设施支出--这些行动可能在经济已接近充分就业的情况下加剧通胀，但布拉德表示，通胀预期依然较低。

“目前为止，似乎并未正在形成不适当的通胀压力，”布拉德称。

布拉德指出，至少直到明年或更晚，特朗普的政策将如何施展都不会十分明朗。

“新政府的政策是否代表着‘体制转变’，取决于这些政策是否会对生产力产生持久的影响，”他称。(完)