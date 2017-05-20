美国圣路易斯联储总裁布拉德称预计联储升息计划“过于激进”

美国圣路易斯5月19日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美国联邦储备委员会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。

自美联储3月升息以来，通胀数据和长期公债收益率下跌。如果投资者和公众感觉经济依然强劲到足够支撑进一步升息，通胀和收益率应该是反向而行的。

美联储官员在最新的预估中称，预计今年再升息两次。而布拉德称，这一步伐“相较于实际获得的美国宏观经济表现数据来说，过于激进。”

“总而言之，3月会议以来美国宏观经济数据相对疲弱...”布拉德在参加美国企业成长协会(Association for Corporate Growth)早餐会时称，“美国通胀和通胀预期最近几个月意外下行，就业市场改善状况也放缓。”

市场预计美联储会在6月的政策会议上升息，并发表最新经济预估。

布拉德曾表示，他感觉美联储今年仅需要再加息一次，之后可以暂停升息，直到明确经济成长加快。(完)