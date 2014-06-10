美国金融：圣路易斯联储总裁称若经济数据向好，或提前升息时机预期

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透佛罗里达棕榈滩6月9日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，失业率下降及其他乐观数据，可能促使他将升息时机预期提前。
布拉德此前预测美联储或在2015年第一季稍晚加息。这次他表示，如果圣路易斯联储新的预测显示美国国内生产总值(GDP)增长3%，而且失业率降低且就业保持当前增速，他或许改变看法。
“现在新的就业报告已经公布，我的同事正在制定今年的预测，我们看看是否有变化，”他在周一出席一次活动后告诉记者。
“有可能我们会根据最新数据做出调整。我们拭目以待。”布拉德表示本周将与圣路易斯联储的工作人员讨论这个问题，为本月的下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议做准备。（完）
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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