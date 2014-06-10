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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 10:36 BJT

美国金融：圣路易斯联储总裁称若经济数据向好，或提前升息时机预期

路透佛罗里达棕榈滩6月9日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，失业率下降及其他乐观数据，可能促使他将升息时机预期提前。

布拉德此前预测美联储或在2015年第一季稍晚加息。这次他表示，如果圣路易斯联储新的预测显示美国国内生产总值(GDP)增长3%，而且失业率降低且就业保持当前增速，他或许改变看法。

“现在新的就业报告已经公布，我的同事正在制定今年的预测，我们看看是否有变化，”他在周一出席一次活动后告诉记者。

“有可能我们会根据最新数据做出调整。我们拭目以待。”布拉德表示本周将与圣路易斯联储的工作人员讨论这个问题，为本月的下次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议做准备。（完）
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